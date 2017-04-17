Путин подписал закон о дифференциации наказаний за картельные сговоры

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дифференцирует административные наказания за картельные сговоры, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Законом устанавливается размер санкций за заключение различных антиконкурентных соглашений и согласованных действий, исходя из степени их общественной опасности. Так, для заключения соглашений в виде картеля установлен наибольший размер административной ответственности: для должностных лиц штраф составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного до трех лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 0,03 до 0,15 размера выручки правонарушителя от реализации товара или суммы расходов на приобретение товара, но не менее 100 тысяч рублей.

Для "вертикальных" соглашений снижен размер административной ответственности. Для таких соглашений установлена ответственность должностных лиц в виде штрафа от 15 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификации на срок до года. Юрлицам придется за "вертикальные" соглашения уплатить от 0,01 до 0,05 размера выручки правонарушителя от реализации товара или суммы расходов на приобретение товара, но не менее 100 тысяч рублей.

Для лиц, выручка которых на рынке, где совершено административное правонарушение, превышает 75% совокупной выручки правонарушителя, или если реализация товаров осуществляется по регулируемым ценам, предусмотрен штраф в размере от 0,002 до 0,02 выручки правонарушителя от реализации товара, но не менее 50 тысяч рублей.

В отношении такого правонарушения, как координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, установлена административную ответственность в виде штрафа: для граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – такие же штрафы или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц – от 1 миллиона до 5 миллионов рублей.

В отношении согласованных действий установлена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — штраф в размере от 0,01 до 0,03 размера выручки правонарушителя от реализации товара либо суммы расходов на приобретение товара, но не менее 50 тысяч рублей. Для лиц, выручка которых на рынке, где совершено административное правонарушение, превышает 75% совокупной выручки правонарушителя, — штраф в размере от 0,001 до 0,01 выручки правонарушителя от реализации товара либо суммы расходов на приобретение товара, но не менее 50 тысяч рублей.