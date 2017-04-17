Иран готов поддержать продление соглашения по сокращению добычи нефти

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Большинство стран – участников соглашения о сокращении добычи нефти хотят его продлить, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане. Иран, в свою очередь, готов поддержать продление сделки, если ее участники придут к такому решению.

"Иран также поддерживает такое решение (о продлении соглашения о добыче нефти — ред.) Если другие страны его поддержат, так поступит и Иран", — цитирует Зангане агентство ISNA.

ОПЕК на заседании 30 ноября прошлого года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета в мае. До этого будет проведена оценка ситуации на рынке, и все участники соглашения подготовят свои позиции, сообщал ранее министр энергетики РФ Александр Новак. По итогам встречи в марте комитет попросил секретариат ОПЕК в апреле представить свои рекомендации по данному вопросу.

За продление венского соглашения уже высказывались такие страны, как Кувейт, Оман, Венесуэла, Ирак, Азербайджан, Алжир (на три-четыре месяца). На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Саудовская Аравия также поддерживает продление сделки. Россия пока заявляет, что говорить об этом рано. Однако, как сообщил в начале апреля Новак, Минэнерго РФ уже обсуждало вопрос продления соглашения с российскими нефтяными компаниями и в правительстве.

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