Со вторника в Белоруссию из РФ будут поставляться увеличенные объемы нефти

МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что со вторника в страну начнут поступать увеличенные объемы российской беспошлинной нефти.

"Самое главное (в белорусско-российских договоренностях – ред.) – это восстановление объемов поставки нефти. Со вторника пойдут уже увеличенные объемы поставки нефти в соответствии с балансом, который предусматривает (поставку в Белоруссию – ред.) 24 миллионов тонн нефти ежегодно до 2024 года включительно", — сказал Семашко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье вечером.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достижении договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным, что Минск будет платить за российский газ в 2017 году по действующему контракту с "Газпромом" — 130 долларов долларов за тысячу кубометров, но частично такая цена будет компенсирована за счет реэкспорта Белоруссией российской беспошлинной нефти. Позже вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что реэкспорта российской нефти из Белоруссии не будет.