"Газпром" с 1 января по 15 апреля нарастил добычу газа на 12,5%

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. "Газпром" с 1 января по 15 апреля 2017 года, по оперативным данным, нарастил добычу газа на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 144,9 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"Газпром" продолжает активно наращивать добычу газа. По оперативным данным, с 1 января по 15 апреля 2017 года объем добычи составил 144,9 миллиарда кубометров. Это на 12,5% или на 16,1 миллиарда кубометров газа превышает показатель за аналогичный период 2016 года",- говорится в сообщении.

В конце марта член правления компании Всеволод Черепанов сообщил, что "Газпром" ожидает роста добычи газа в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

По итогам 2016 года "Газпром" добыл 419,07 миллиарда кубометров газа (+0,14% к 2015 году).