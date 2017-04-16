Трамп рассказал, почему не готовит претензий к Китаю по валюте

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует предъявлять Китаю претензии по предполагаемой манипуляции валютным курсом для торговой выгоды, поскольку Пекин сотрудничает с Вашингтоном по решению ядерной проблемы КНДР.
"Зачем мне называть Китай валютным манипулятором, когда они работают с нами по проблеме Северной Кореи? Посмотрим, что произойдет!" — написал Трамп в Twitter.
Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2017 г.
При этом министерство финансов США добавило Китай и Германию, а также Японию, Южную Корею, Швейцарию и Тайвань в список стран, за которыми финансовые власти США намерены внимательно следить на предмет возможных манипуляций.
Трамп неоднократно требовал от Пекина повлиять на КНДР с тем, чтобы остановить северокорейскую ядерную программу.