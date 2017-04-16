Трамп рассказал, почему не готовит претензий к Китаю по валюте

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует предъявлять Китаю претензии по предполагаемой манипуляции валютным курсом для торговой выгоды, поскольку Пекин сотрудничает с Вашингтоном по решению ядерной проблемы КНДР.

"Зачем мне называть Китай валютным манипулятором, когда они работают с нами по проблеме Северной Кореи? Посмотрим, что произойдет!" — написал Трамп в Twitter.

Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2017 г.

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Министерство финансов США официально отказалось в пятницу присваивать Китаю статус валютного манипулятора вопреки предвыборным обещаниям Трампа. Президент США на этой неделе заявил, что больше не считает, что Китай занижает курс своей национальной валюты юаня для получения преимуществ во внешней торговле. Ранее Трамп обещал в первый день своих полномочий присвоить Китаю статус валютного манипулятора, но не сделал этого.

При этом министерство финансов США добавило Китай и Германию, а также Японию, Южную Корею, Швейцарию и Тайвань в список стран, за которыми финансовые власти США намерены внимательно следить на предмет возможных манипуляций.

Трамп неоднократно требовал от Пекина повлиять на КНДР с тем, чтобы остановить северокорейскую ядерную программу.