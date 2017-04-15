Россия разрешила импорт мяса и молока с двух белорусских предприятий

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Белорусский мясокомбинат "Велес-Мит" и производитель молока "Бабушкина крынка" могут снова поставлять свою продукцию на российский рынок, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

В пятницу Россельхознадзор сообщил по итогам двусторонней встречи, что не исключает, что разрешит двум предприятиям Белоруссии возобновить поставки в РФ, не уточнив их названий.

"Россельхознадзор разрешил осуществлять поставки продукции с двух белорусских предприятий на территорию Российской Федерации говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции с предприятия ООО "Велес-Мит" и молочной продукции (за исключением сыра и сухого молока) с предприятия ОАО "Бабушкина крынка" — управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", — сказала Мелано.

Она добавила, что разрешение начало действовать с 14 апреля, и напомнила, что инспекция Россельхознадзора, в ходе которой специалисты обследовали 18 мясных и молочных предприятий Белоруссии, проходила с 5 по 13 апреля.

Россельхознадзор ранее вводил ограничения на поставку в Россию животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий по различным основаниям — от нарушений качественных показателей до реэкспорта запрещенной в РФ продукции.