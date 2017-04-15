Лавров рассказал о планах России и Катара по наращиванию инвестиций

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. У РФ и Катара есть новые планы по наращиванию инвестиций, в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Договорились о том, что на предстоящем в конце апреля в Дохе очередном заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству будут рассмотрены шаги по закреплению позитивной тенденции и по дальнейшему наращиванию наших экономических связей", — сказал он в ходе встречи с главой МИД Катара.

По словам Лаврова, "вслед за договоренностью об участии катарского инвестиционного агентства в акционерном капитале "Роснефти" есть у нас дополнительные планы между нашими инвестиционными структурами, в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций, это тоже очень позитивная тенденция".