Delta выплатит клиентам компенсацию до $10 тысяч в случае овербукинга рейса

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американская авиакомпания Delta будет выплачивать до 10 тысяч долларов компенсации пассажирам за отказ от полета в случае овербукинга на своих рейсах после инцидента с пассажиром другой авиакомпании США United Airlines, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутренние документы авиаперевозчика.

По данным агентства, многие американские авиакомпании в настоящее время пересматривают свою политику, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Так, согласно обновленным правилам авиакомпании American Airlines, ни один пассажир самолета не будет сниматься с рейса, чтобы уступить место другому пассажиру. United Airlines также пересматривает свою политику в вопросе компенсаций, однако подробности этого не раскрываются.

Инцидент на рейсе авиакомпании United Airlines произошел в воскресенье 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда троих пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании. Когда один из пассажиров Дэвид Дао отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы.

Ранее глава авиакомпании United Airlines заверил, что подобные инциденты не повторятся в дальнейшем, а компания пересмотрит свою политику. Однако извинения были принесены лишь после того, как тысячи людей в социальных сетях выразили сочувствие Дао и гнев по поводу того, как сотрудники авиалиний решили проблему. Первоначально авиакомпания утверждала, что пассажир вел себя угрожающе. На видео, попавших в интернет, видно лишь, как Дао вытаскивают из кресла и тащат по проходу, и как затем он пытается вернуться на свое место, повторяя: "Я должен вернуться домой!"

Правила американских авиакомпаний позволяют снимать пассажиров с рейса из-за овербукинга, подобной участи подвергаются до 50 тысяч пассажиров ежегодно. Однако в правилах ничего не говорится о каких-либо насильственных мерах в адрес пассажиров, если только они не угрожают безопасности полета.