Тариф системы "Платон" для большегрузов составит 1,91 рубля за километр

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Тариф за проезд большегрузов массой более 12 тонн по федеральным трассам в рамках госсистемы "Платон" с 15 апреля составляет 1,91 рубля за километр пути. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сохранив льготный размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог.

Такое решение Медведев принял после встречи с представителями малого и среднего бизнеса, прошедшей 23 марта. Тогда премьер поддержал предложение грузоперевозчиков сохранить льготный период в системе "Платон" до усиления контроля за нарушителями, которые не вносят плату за использование дорог.

Тариф "Платона" с момента запуска системы 15 ноября 2015 года составлял 1,53 рубля за километр. При этом с 15 апреля планировалась отмена льготного тарифа — плата за километр должна была составить 3,06 рубля. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за использование трасс грузовиками массой более 12 тонн. Сборы системы по данным на 15 апреля 2017 года превысили 23,5 миллиарда рублей. Первые средства от "Платона" позволили отремонтировать более тысячи километров в 40 городах и регионах, а также софинансировать ремонт 24 аварийных путепроводов и строительство 7 крупных мостов, таких как Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове и Затонский мост в Уфе.

По итогам встречи премьера с грузоперевозчиками также было решено, что дальнобойщики сами будут выбирать федеральные дороги для ремонта за счёт сборов "Платона". Минтранс России и Общероссийский народный фронт открыли на интернет-сайте "Карта убитых дорог" специальное голосование. По результатам опроса владельцев и водителей грузовиков на ремонт выбранных ими дорог будут выделены средства дорожного фонда, собранные с помощью системы "Платон".

Зарегистрированные в системе перевозчики освобождены от транспортного налога — они используют право налогового вычета. При этом региональным бюджетам полностью компенсировали вычет за счёт средств от "Платона", правительство распределило 8,7 миллиарда рублей в зависимости от количества местных большегрузов, фактически зарегистрированных в "Платоне".