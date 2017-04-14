Саммит "Россия - исламский мир: KazanSummit" примет более двух тысяч гостей

КАЗАНЬ, 14 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Международный экономический саммит "Россия – исламский мир: KazanSummit", который пойдет в столице Татарстана 18-21 мая, ожидает принять более 2 тысяч гостей из 50 стран, сообщает оргкомитет форума.

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью саммита является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. В 2016 году в нем приняли участие более 1,5 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств 14 государств, депутаты парламентов, инвесторы и бизнесмены из 51 страны. В рамках KazanSummit-2016 было подписано 15 договоров и соглашений.

"Среди участников KazanSummit-2017 ожидаются более 2 тысяч гостей из 50 стран: послы и министры стран исламского мира, представители российских и иностранных финансовых институтов, депутаты парламентов, инвесторы и бизнесмены, медийные личности и не менее 200 представителей СМИ", — говорится в сообщении.

Как отмечают организаторы, свое присутствие уже подтвердили, в частности, министр экономики Турции Нихат Зейбекджи, министр развития, инвестиций и международного сотрудничества Туниса Мохаммед Абделькефи, заместитель министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла Ахмед Аль Салех. Предполагается, что KazanSummit посетит президент крупнейшего ежегодного инвестиционного форума, который проходит в ОАЭ, Annual Investment Meeting (AIM) Давуд аль Шазави. Одним из партнеров предстоящего саммита выступает Всемирная ассоциация инвестиционных агентств (WAIPA), делегацию которой возглавит исполнительный директор Бостиан Скалар.

В числе участников также ожидаются председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов, первый вице-президент РЖД Александр Мишарин и многие другие.

Ключевой темой саммита в этом году станут исламские инвестиции в контексте современных международных экономических отношений. Запланировано, что KazanSummit-2017 затронет новые сферы: социальное предпринимательство, экологию, благотворительность, корпоративные стратегии и геоэкономику, кластерную политику, туризм, исламское образование. Кроме пленарного заседания, двусторонних деловых встреч состоятся наиболее эффективные ежегодные площадки: конференция молодых дипломатов стран ОИС, деловой завтрак Сбербанка, Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС. Впервые пройдет Russia Halal Expo – крупнейшая в России и единственная в ПФО выставка "халяль" индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги, а также найти новые рынки сбыта не только в России, но и за рубежом. Запланирована разнообразная культурная программа.

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