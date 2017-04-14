"Ростелеком" одобрил привлечение кредитов у трех банков на 70 млрд рублей

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Совет директоров "Ростелекома" одобрил привлечение кредита у трех российских банков на общую сумму 70 миллиардов рублей, следует из материалов компании.

В частности, "Ростелеком" одобрил открытие кредитной линии на сумму 30 миллиардов рублей в банке ВТБ на срок около 5 лет, на сумму 20 миллиардов рублей в Газпромбанке до декабря 2021 года, а также на сумму 20 миллиардов рублей в Альфа-банке на примерно 9 месяцев.

"Цель кредитной линии: финансирование операционной, инвестиционной и финансовой деятельности заемщика, в том числе рефинансирование текущих обязательств", — говорится в сообщении компании про кредиты ВТБ и Альфа-банка.

Целевое назначение кредита Газпромбанка – финансирование финансово-хозяйственной деятельности, а также погашение своих обязательств перед другими кредитными организациями; погашение задолженности по займам перед другими организациями и физическими лицами; предоставление займов третьим лицам; приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (в том числе самого "Ростелекома"); осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц, в том числе на покупку акций на вторичном рынке; осуществление оплаты лизинговых платежей; выплата дивидендов акционерам компании.