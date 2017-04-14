Российский рынок акций снижается в пятницу на небольших объемах торгов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Елена Лыкова. Рынок акций РФ в пятницу снижается на низких торговых оборотах на фоне отсутствия иностранных инвесторов.

Индекс ММВБ к 15.50 мск снижался на 0,59%, до 1933,20 пункта, индекс РТС — на 0,4%, до 1085,02 пункта; объем торгов составляет порядка 5,5 миллиарда рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 15 копеек, до 56,13 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 59,68 рубля.

"В пятницу, 14 апреля, из-за начала длительных выходных в западных странах активность участников торгов на Московской бирже упала в два раза", — комментирует Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

Корпоративные истории



Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) подскакивали выше 8% на фоне сообщений о приватизации компании.

К текущему моменту акции НМТП растут на 5,79% — до 6,575 рубля (уже поднимались на 8,7% — до 6,755 рубля).

Ранее в пятницу замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости сообщил, что власти РФ планируют провести приватизацию 20% НМТП в 2017 году на бирже и выручить около 30 миллиардов рублей.

Лидеры роста и аутсайдеры



Среди лидеров роста также – акции "Разгуляя" (6,49%), "ВСМПО-Ависмы" (-5,48%), "Мосэнерго" (3,95%), Polymetal (3,25%), "М.Видео" (2,2%), а также акции "Газпромнефти" (2,15%) и "МРСК Центра" (1,5%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Мечела" (обыкновенные снижаются на 2,3%, префы — на 1,59%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,58%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,5%), акции "Распадской" (-1,29%), "Новатэка" (-1,27%), а также РДР "Русала" (-1,2%) и акции "Дикси" (-1,2%).

Прогнозы и рекомендации



На российском фондовом рынке до конца пятницы будет тихо, считает Александр Разуваев из "Альпари". "Обычно отсутствие иностранных инвесторов резиденты воспринимают как повод откупить предыдущие продажи, но сегодняшние биржевые настроения вряд ли можно назвать благоприятными для приобретений. Индекс ММВБ проторгуется в пределах 1920-1950 пунктов", — комментирует он.

По индексу ММВБ пройдена важная локальная поддержка и вероятно достижение уровня 1815 пунктов, полагает Дмитрий Александров из ИГ "Универ".

Абрамович ожидает консолидации индекса ММВБ до конца дня вблизи текущих уровней. На ее взгляд, в связи с возможностью падения цен на нефть на российском рынке в начале следующей недели будут вновь доминировать продажи.

"Дело в том, что усиливаются опасения дальнейшего роста добычи нефти в США после того, как Baker Hughes отчитался вчера в очередной раз о росте количества буровых установок, специализирующихся на разработке нефтяных месторождений", — поясняет она.