ЕАЭС не удалось устранить причины снижения товарооборота, считает Лукашенко

БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) не удалось устранить причины снижения товарооборота в 2016 году, при этом, по его мнению, нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах союза.

"В 2016 году нам не удалось оставить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, это основная", — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что поддерживает мнение президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о необходимости сосредоточиться на разрешении внутренних проблем союза.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.