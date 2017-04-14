"Пересвет" намерен помириться с Альфа-банком по иску на 10,6 млрд рублей

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Представители банка "Пересвет", одним из крупнейших акционеров которого является структура Русской православной церкви, заявили в арбитражном суде Москвы, что намерены заключить мировое соглашение в деле по своему иску к Альфа-банку о взыскании около 10,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель ответчика подтвердил возможность внесудебного урегулирования спора. Суд отложил слушания на 19 июня. "Мы подтверждаем, что Альфа-банк и банк "Пересвет" достигли принципиального согласия о заключении мирового соглашения по судебному иску. Стороны предполагают оформить все необходимые документы к следующему заседанию, которое назначено на 19 июня", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Альфа-банка.

Как ранее пояснил представитель банка "Пересвет", контролируемого назначенной Банком России временной администрацией, банки в 2015 году заключили форвардные сделки на покупку ценных бумаг, в том числе векселей, облигаций и еврооблигаций российских компаний. По условиям договора, "Пересвет" на двух открытых для него в Альфа-банке счетах разместил обеспечительный депозит в общем размере 5,6 миллиарда рублей, а Альфа-банк осуществил покупку для истца ценных бумаг за счет предоставленного истцу кредита.

По словам представителя "Пересвета", 20 октября 2016 года ответчик потребовал исполнить форвардные сделки, однако истец не мог этого сделать, так как в отношении него ввиду сложной финансовой ситуации Центробанком был введен мораторий на погашение требований кредиторов. После этого Альфа-банк продал приобретенные для истца ценные бумаги и списал со счетов "Пересвета" обеспечительный депозит.

По мнению истца, действиями Альфа-банка ему были причинены убытки, в своем иске он требует признать сделки недействительными и взыскать с ответчика денежные средства в размере списанного депозита, стоимости ценных бумаг и процентов за пользование чужими средствами.

В пресс-службе Альфа-банка в феврале, комментируя подачу иска "Пересветом", сообщили РИА Новости, что банк еще не знаком с текстом искового заявления, "поэтому не представляется возможным дать комментарии в отношении предмета и оснований заявленного иска". Тем не менее в Альфа-банке заявили, что "все действия в рамках взаимодействия Альфа-банка и банка "Пересвет" полностью соответствовали российскому законодательству".

ЦБ с 21 октября прошлого года назначил в банке "Пересвет", одним из крупнейших акционеров которого является структура Русской православной церкви, временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Согласно отчетности "Пересвета" за 2016 год, "дыра" в балансе кредитной организации — разница между размером активов и обязательств — на 1 января 2017 года составила 50,1 миллиарда рублей с учетом событий после отчетной даты. Доля просроченной задолженности составила 80,2% кредитного портфеля против 0,95% годом ранее.