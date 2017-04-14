США
14.0414 апреля12:43МСК
USD56.60-0.15
EUR60.29+0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Пересвет" намерен помириться с Альфа-банком по иску на 10,6 млрд рублей

12:2214.04.2017
(обновлено: 12:27 14.04.2017)
0770
Деловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia/ FotolEdhar

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Представители банка "Пересвет", одним из крупнейших акционеров которого является структура Русской православной церкви, заявили в арбитражном суде Москвы, что намерены заключить мировое соглашение в деле по своему иску к Альфа-банку о взыскании около 10,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Офис АКБ Пересвет в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЦБ оценил шансы банка "Пересвет" заключить соглашение с кредиторами
Представитель ответчика подтвердил возможность внесудебного урегулирования спора. Суд отложил слушания на 19 июня. "Мы подтверждаем, что Альфа-банк и банк "Пересвет" достигли принципиального согласия о заключении мирового соглашения по судебному иску. Стороны предполагают оформить все необходимые документы к следующему заседанию, которое назначено на 19 июня", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Альфа-банка.

Как ранее пояснил представитель банка "Пересвет", контролируемого назначенной Банком России временной администрацией, банки в 2015 году заключили форвардные сделки на покупку ценных бумаг, в том числе векселей, облигаций и еврооблигаций российских компаний. По условиям договора, "Пересвет" на двух открытых для него в Альфа-банке счетах разместил обеспечительный депозит в общем размере 5,6 миллиарда рублей, а Альфа-банк осуществил покупку для истца ценных бумаг за счет предоставленного истцу кредита.

По словам представителя "Пересвета", 20 октября 2016 года ответчик потребовал исполнить форвардные сделки, однако истец не мог этого сделать, так как в отношении него ввиду сложной финансовой ситуации Центробанком был введен мораторий на погашение требований кредиторов. После этого Альфа-банк продал приобретенные для истца ценные бумаги и списал со счетов "Пересвета" обеспечительный депозит.

Офис АКБ Пересвет в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Банк "Пересвет" раскрыл условия реструктуризации облигаций
По мнению истца, действиями Альфа-банка ему были причинены убытки, в своем иске он требует признать сделки недействительными и взыскать с ответчика денежные средства в размере списанного депозита, стоимости ценных бумаг и процентов за пользование чужими средствами.

В пресс-службе Альфа-банка в феврале, комментируя подачу иска "Пересветом", сообщили РИА Новости, что банк еще не знаком с текстом искового заявления, "поэтому не представляется возможным дать комментарии в отношении предмета и оснований заявленного иска". Тем не менее в Альфа-банке заявили, что "все действия в рамках взаимодействия Альфа-банка и банка "Пересвет" полностью соответствовали российскому законодательству".

ЦБ с 21 октября прошлого года назначил в банке "Пересвет", одним из крупнейших акционеров которого является структура Русской православной церкви, временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Согласно отчетности "Пересвета" за 2016 год, "дыра" в балансе кредитной организации — разница между размером активов и обязательств — на 1 января 2017 года составила 50,1 миллиарда рублей с учетом событий после отчетной даты. Доля просроченной задолженности составила 80,2% кредитного портфеля против 0,95% годом ранее.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена