Минфин не видит смысла российским компаниям иметь листинг в Лондоне

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Минфин РФ не видит практического смысла иметь листинг в Лондоне российским компаниям, но власти не будут принуждать бизнес проводить размещение акций на Московской бирже, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он отметил, что российские эмитенты активно листингуются на Московской бирже, и этот процесс будет только ускоряться. "Мы сейчас наблюдаем активный процесс получения прописки на Московской бирже, и он набирает обороты. В 2016 году количество получения листинга было большое, ожидаем, что в 2017 году будет еще больше, исчисляться десятками", — сказал Моисеев.

Листинг на Московской бирже открывает доступ к средствам пенсионных фондов, указал замглавы Минфина. "Практического смысла листинговаться в Лондоне сейчас нет: все те же условия с точки зрения доступа клиентов есть в Москве, нести два регуляторных режима довольно тяжело. Если компания хочет, чтобы ее российские НПФ покупали, они должны торговаться на российской бирже. Наша позиция, что все российские компании должны иметь листинг на Московской бирже, но принуждать никого не будем", — заявил замминистра.

Московская биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в топ-5 крупнейших площадок по объему торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). По состоянию на 1 марта 2017 года на фондовом рынке Московской биржи допущены к торгам ценные бумаги 692 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.

Ранее группа компаний ПИК объявила о проведении делистинга глобальных депозитарных расписок с LSE и о сохранении присутствия на Московской бирже. Ранее "Полюс" и "Уралкалий" провели аналогичные процедуры.

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