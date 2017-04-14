Красноярский банк "Енисей" признали банкротом

КРАСНОЯРСК, 14 апр — РИА Новости. Банк "Енисей" в Красноярске признан банкротом, сообщил РИА Новости представитель Арбитражного суда Красноярского края Анастасия Чеха.

"Банк "Енисей" признан банкротом", — сказала Чеха.

В суде сообщили, что в банке открыто конкурсное производство на год, полномочия конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Заявление ЦБ о признании банка "Енисей" банкротом поступило в Арбитражный суд Красноярского края 3 марта 2017 года.

По информации суда, основанием для обращения послужил тот факт, что стоимость имущества банка "Енисей" недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей. Стоимость имущества банка составляет 1 миллиард рублей, а обязательства — 5,8 миллиарда рублей. По данным ЦБ, совокупная разница между величиной обязательств и активов банка составила 4,787 миллиарда рублей

Банк России отозвал лицензию у "Енисея" с 9 февраля. Регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещал средства в низкокачественные активы, не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов, а также о предоставлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января 2017 года занимал 254-е место в банковской системе России.