Прокачка нефти по трубопроводу Dakota Access начнется в середине мая

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Прокачка сырой нефти по трубопроводу Dakota Access начнется 14 мая, передает агентство Рейтер.

Федеральная комиссия по контролю энергоресурсов США определила тарифы на поставки, которые будут осуществляться из Северной Дакоты в Иллинойс.

Ранее Окружной суд США отклонил просьбу индейского племени сиу о выдаче срочного судебного запрета, направленного на предотвращение начала подачи нефти в часть трубопровода Dakota Access в штате Северная Дакота.

Проект, который должен был заработать еще в прошлом году, столкнулся с задержкой из-за протестов нескольких сотен активистов, опасавшихся, что он может негативно сказаться на качестве питьевой воды и привести к "осквернению священных земель" индейцев.

В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. Однако в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства нефтепровода. В ответ представители племени сиу попытались приостановить проект, апеллируя к тому, что прокладка трубы по дну священного для них озера Оахе сделает невозможным выполнение ими религиозных обрядов и нарушит водоснабжение племени.