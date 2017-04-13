"Татнефть" подала в суды еще два ходатайства о взыскании с Украины $144 млн

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости/Прайм. "Татнефть" подала еще два ходатайства в Лондоне и Москве о принудительном исполнении арбитражного решения против Украины о выплате 144 миллионов долларов, сообщает российская компания в четверг.

"Татнефть" подала два новых ходатайства в Лондоне и Москве о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года против Украины о выплате 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти". Подаче данных ходатайств предшествовала подача 30 марта 2017 года аналогичного ходатайства о принудительном исполнении в США. Сегодня ходатайства были поданы "Татнефтью" в Высокий суд правосудия – Отделение королевской скамьи, Коммерческий суд в Лондоне – и в Арбитражный суд города Москвы", — говорится в сообщении.

В 1994 году для решения проблемы поставки сырья на Кременчугский НПЗ была создана компания "Укртатнафта". Со стороны Украины в уставный капитал был передан Кременчугский НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. В июле 2014 года международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении соглашения и присудил "Татнефти" компенсацию в размере 112 миллионов долларов плюс проценты. Украина позднее подала жалобу на это решение в апелляционный суд Парижа, который в конце ноября 2016 года отказался отменить решение арбитража.

В марте этого года Украина подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа.