В Пензе создадут российско-итальянское СП по производству зубных имплантов

САРАТОВ, 13 апр – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Итальянская компания Leader Medica Srl и российское ООО "Титанмед" намерены организовать в Пензе совместное предприятие по производству дентальных имплантов, сообщило в четверг областное правительство.

Соответствующий протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству между правительством Пензенской области, Leader Medica Srl и "Титанмедом" подписан в четверг в Пензе в рамках IV межрегионального форума InnoMed-2017.

"(Губернатор области) Иван Белозерцев поручил организовать взаимодействие с руководством компании по вопросам сотрудничества и продемонстрировать потенциал технопарка "Рамеев", где предлагается организовать совместное предприятие. Также глава областной исполнительной власти заявил о готовности оказать содействие в подборе кадров для новой организации", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, создание нового производства имеет для РФ особое значение с точки зрения импортозамещения, поскольку в настоящее время свыше 90% стоматологических имплантов производится за границей.

"Дентальное имплантирование – относительно новое направление в стоматологии, которое имеет хорошие перспективы. В нашем регионе поддерживаются инновационные проекты в сфере медицины, у нас создан биомедицинский кластер, в который входит 21 предприятие", – цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

В свою очередь гендиректор Leader Medica Srl Роберто Миноцци отметил, что развитие зарубежных рынков является одним из приоритетов компании. Сроки и стоимость планируемого инвестпроекта пока не уточняются.

Итальянская компания Leader Medica Srl является одной из ведущих в области проектирования, разработки и изготовления медицинских изделий для имплантологии, ортопедии, травматологии и нейрохирургии. Московское ООО "Титанмед" занимается поставкой недорогих качественных медицинских имплантатов зарубежных производителей.