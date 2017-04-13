Минфин дал предварительную оценку дефициту бюджета за I квартал 2017 года

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости/Прайм. Дефицит федерального бюджета России за январь-март, по предварительной оценке, составил 1,4% ВВП, или 274,2 миллиарда рублей, сообщил в четверг Минфин РФ.

Доходы бюджета за три месяца составили 3,63 триллиона рублей, или 26,9% к общему объему доходов, утвержденному на 2017 год; расходы — 3,907 триллиона рублей, или 24,1% к утвержденному годовому объему.

ФНС перечислила в бюджет за три месяца 2,382 триллиона рублей, или 30% от утвержденного годового прогноза; ФТС — 1,029 триллиона рублей, или 24,4% от годового плана; другие федеральные органы — 221,15 миллиарда рублей (16,5 % прогноза на 2017 год).

Первичный дефицит бюджета составил 0,4% ВВП, или 81,63 миллиарда рублей. Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 315,7 миллиарда рублей и минус 41,47 миллиарда рублей соответственно.

В марте, по предварительной оценке министерства, дефицит бюджета достиг 2,6% ВВП, или 193,25 миллиарда рублей. Первичный дефицит составил 1,8% ВВП, или 132,3 миллиарда рублей. При этом министерство уточнило данные по исполнению бюджета за февраль: дефицит в феврале, по уточненной оценке, составил 1,9% ВВП, первичный дефицит — 0,6% ВВП (предварительные оценки, опубликованные в марте, составляли 3% ВВП и 1,7% ВВП соответственно).

Бюджет на текущий год сформирован с дефицитом в 3,2% ВВП при среднегодовой цене нефти 40 долларов за баррель. Однако глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дефицит может быть меньше. Поправки в бюджет министерство внесет весной, основываясь на уточненном макропрогнозе Минэкономразвития. В четверг уточненный прогноз был представлен на заседании правительства РФ. За основу принят базовый вариант прогноза, при этом кабмин РФ продолжит работу по реализации целевого варианта. Оба варианта предполагают рост ВВП РФ в 2017 году на 2% при среднегодовой цене на нефть в 45,6 доллара за баррель.