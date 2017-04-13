Базовый вариант прогноза МЭР лег в основу работы над бюджетом

ГОРКИ, 13 апр — РИА Новости. Правительство РФ приняло за основу базовый вариант социально-экономического прогноза Минэкономразвития для работы над бюджетом; при этом будет продолжена работа по реализации целевого сценария, сообщил журналистам представитель пресс-службы кабмина.

"Базовый вариант (прогноза Минэкономразвития РФ — ред.) принимается за основу для работы над бюджетным процессом. Будет продолжена работа по принятию необходимых мер для достижения целевого сценария развития", — сказал он по итогам заседания правительства, на котором рассматривался макроэкономический прогноз.

Как сообщал ранее глава МЭР Максим Орешкин, и базовый, и целевой варианты макропрогрноза предполагают рост ВВП РФ в 2017 году на 2% при среднегодовой цене на нефть в 45,6 доллара за баррель.

Основные отличия двух сценариев — в прогнозе по темпам роста экономики в 2018-2020 годах. Базовый прогноз предполагает рост ВВП в 2018-2020 годах на 1,5% в год; целевой — на 1,7% в 2018 году, на 2,5% в 2019 году и на 3,1% в 2020 году. Таким образом, целевой вариант прогноза выполняет задачу, поставленную президентом РФ, по ускорению темпов роста российской экономики до уровней не ниже мировых.

Как сообщил Орешкин в четверг, МЭР подготовило также консервативный вариант макропрогноза. Он предполагает негативный сценарий событий в экономике Китая и цены на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, в 40 долларов за баррель.