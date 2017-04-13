МЭА понизило прогноз-2017 спроса на нефть в мире

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило свой прогноз общемирового спроса на нефть в 2017 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 97,9 миллиона баррелей в день, против февральского прогноза в 98 миллионов баррелей, говорится в апрельском докладе МЭА.

"Рост спроса в 2017 году прогнозируется на уровне 1,3 миллиона баррелей в день, до 97,9 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, он замедлится с темпов роста спроса в 1,6 миллиона баррелей в день, зафиксированных в 2016 году, что в основном объясняется более слабой динамикой в странах, входящих в ОЭСР", — говорится в докладе.