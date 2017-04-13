МЭА: Россия в марте выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 58%

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости/Прайм. РФ в марте, по предварительным данным, снизила добычу нефти к октябрю на 174 тысяч баррелей, до 11,42 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение по сокращению добычи нефти на 58%, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Добыча нефти составила 11,42 миллиона тонн, на 174 тысяч баррелей ниже по сравнению с показателем октября 2016 года, согласованным ОПЕК", — сообщает МЭА.

Таким образом, РФ выполнила соглашение в марте на 58%, отмечается в докладе.

"Роснефть" сократила добычу на 70 тысяч баррелей в день по сравнению с октябрем 2016 года, что составляет 40% от общего объема сокращения добычи в РФ. "Лукойл" — на 14 тысяч баррелей в день.

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.