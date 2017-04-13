Власти Приангарья призвали развивать неядерные производства на АЭХК

ИРКУТСК, 13 апр – РИА Новости. Производственную площадку АО "Ангарский электролизный химический комбинат" региональное правительство планирует использовать для развития неядерных производств, в среду на предприятии побывала делегация во главе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Глава Иркутской области осмотрел производственную площадку АО "АЭХК" (входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") и принял участие в совещании с президентом АО "ТВЭЛ" Юрием Олениным.

"АЭХК выпускает продукцию высокого качества в том объеме, который востребован рынком. Однако новые технологии привели к оптимизации численности людей, работающих на комбинате. Наша задача – понять, чем можно заполнить освободившиеся производственные площади, появившиеся в результате внедрения новых технологий. На АЭХК большие корпуса — километровой длины. Делать здесь небольшие производства не имеет смысла. Производства должны иметь масштабный характер" — сказал на совещании Левченко.

Ангарский электролизный химический комбинат основан в 1954 году и до 2014 года представлял собой комплекс сублиматного (конверсионного) и разделительного производств. В связи со строительством нового конверсионного завода на АО "Сибирский химический комбинат" в Томской области руководством Росатома было принято решение об остановке с 1 апреля 2014 года сублиматного производства на АО "АЭХК" с последующим выводом его из эксплуатации. Основной вид деятельности предприятия — услуги по обогащению гексафторида урана.

В настоящее время промышленная площадка комбината обладает свободными производственными площадями, развитой транспортной инфраструктурой и системой обеспечения энергоресурсами.

Правительство области готово оказывать содействие в развитии на площадке АЭХК неядерных производств и привлекать инвесторов с якорными проектами. Для этого принято решение создать рабочую группу в составе представителей правительства Иркутской области, АО "ТВЭЛ", администрации Ангарска и АЭХК. Возглавит ее заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов.

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