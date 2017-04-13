Китай увеличил инвестиции в экономический коридор через Пакистан

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 апр — РИА Новости. Китай одобрил выделение дополнительных финансовых ресурсов на реализацию проекта Китайско-пакистанского экономического коридора (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC), увеличив их общий объем до 62 миллиардов долларов, сообщает издание Express Tribune.

О выделении Китаем дополнительных инвестиций сообщил губернатор пакистанской провинции Синд Мохаммад Зубаир, территорию этой провинции также охватывает проект экономического коридора.

"Новые инвестиции были одобрены для проектов в различных секторах, в том числе (в создание — ред.) промышленных зон… Это (увеличение объема инвестиций — ред.) хорошая новость. Простые граждане получат дивиденды с этих инвестиций", — заявил Зубаир, который также является приближенным премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в вопросах национальной экономической политики.

В рамках инфраструктурного проекта Китайско-пакистанского экономического коридора пакистанский юго-западный портовый город Гвадар будет соединен с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом посредством широкой сети автомобильных и железных дорог. Больше половины объема инвестиций – 34 миллиарда долларов – будет вложено в развитие производства электроэнергии и электрораспределительных сетей.