Первые гидроагрегаты Нижне-Бурейской ГЭС испытаны на холостом ходу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр — РИА Новости. Первые гидроагрегаты Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области испытаны на холостом ходу, сообщает пресс-служба станции.

"На Нижне-Бурейской ГЭС произведены пуски первого и второго агрегатов на холостой ход турбины (без включения в сеть). Успешные испытания показали, что сборка гидротурбин проведена на высоком уровне, основные параметры гидроагрегатов соответствуют проектным показателям", — говорится в сообщении.

Испытания гидроагрегатов проведены после завершения наполнения водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС до промежуточной отметки в 128 метров. Следующим этапом станут комплексные испытания под нагрузкой (с включением в сеть).

Ранее в зоне Нижне-Бурейской ГЭС прошла операция по предотвращению гибели диких животных "Мазай", во время которой зверей отпугивали из зоны затопления, отлавливали и перевозили с изолированных островов на безопасные места. В 2014 году между Амурской областью, ОАО "Нижне-Бурейской ГЭС" и Проектом ПРООН/ГЭФ-Минприроды было подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество сторон с целью сохранения биоразнообразия при строительстве станции. В зоне влияния водохранилища был образован природный парк "Бурейский".

По информации РусГидро, в 2017 году планируется завершить все строительно-монтажные работы, закончить монтаж и пусконаладку всего гидросилового, гидромеханического и вспомогательного оборудования, обеспечить двухэтапное заполнение ложа водохранилища до проектной отметки в 138 метров и последовательно пустить все четыре гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС.

Нижне-Бурейская ГЭС — контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка — 1650 млн кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов Инвестиционной программы ПАО "РусГидро".