В аэропорту на севере Сахалина появится новая взлетная полоса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апр – РИА Новости. Новая взлётная полоса в аэропорту Охи на севере Сахалина будет построена в 2019 году, сообщает в четверг пресс-служба главы области.

"Новая полоса будет длиннее имеющейся на 300 метров и устойчивой к опасным сейсмическим явлениям, которые нередки на севере Сахалина. Во второй половине этого года планируется начать заготовку плит для новой полосы, чтобы начать ее строительство в 2018 году и полностью завершить работы в 2019", — говорится в сообщении.

Действующая полоса аэропорта была деформирована нефтегорским землетрясением 1995 года. Несмотря на разрешение авиационных служб о возможности ее эксплуатации, она всё же нуждается в замене. Ее относительно небольшая длина — 1,3 тысячи метров заставляет пилотов каждый раз при посадке применять резкое торможение.

Сообщается, что проект новой ВПП выполнен, документация, подготовленная проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом воздушного транспорта Санкт-Петербурга, направлена на госэкспертизу.

Строительство обойдётся в 1,9 миллиарда рублей. В эту сумму входят работы по строительству полосы, рулежной дорожки, объектов управления воздушным движением и установка новой светосигнальной системы, отмечается в сообщении.

"Это позволит улучшить регулярность полетов на север острова. Современное оборудование повысит метеоминимум аэропорта, а новая, удлиненная на 300 метров полоса – до 1,6 тысячи метров, даст дополнительные гарантии для усиления безопасности воздушных перевозок", — приводит пресс-служба слова генерального директора аэропорта "Южно-Сахалинск", руководящего деятельностью всего аэропортового хозяйства области Никиты Полонского.