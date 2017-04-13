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Экономика

Американский пирог. Какие премьеры автошоу в Нью-Йорке доберутся до России

09:0013.04.2017
(обновлено: 09:01 13.04.2017)
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Автосалон в Нью-Йорке
© Newspress USA

НЬЮ-ЙОРК, 13 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Илон Маск и его электромобили, минивэны для перевозки собак, концепт-кары, умеющие ездить самостоятельно и поражающие своим дизайном, — все это популярно лишь в обзорах американских СМИ и на их же интернет-форумах. Реальность жизни в США такова, что вот уже многие годы подряд самым продаваемым автомобилем там остается огромный пикап Ford F Series. Поэтому и премьеры автосалона в Нью-Йорке, третьего по счету после Детройта и Чикаго и, пожалуй, первого по значимости в США, в основном предназначены для американского рынка.

Автомобиль Jaguar F-Pace
© Фото: Jaguar
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Среди новинок либо огромные внедорожники вроде Lincoln Navigator и спецверсий пикапа Ram 1500, либо сверхмощные суперкары Dodge Challenger SRT Demon (850 л.с. под капотом) и Corvette Carbon 65 Edition (до 650 л.с.), либо вообще смесь обоих жанров в лице Jeep Grand Cherokee Trackhawk Hellcat, который разгоняется с места до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,5 секунды. Однако на стендах конференц-центра имени Джейкоба Джевитса на Манхэттене, в стенах которого проходит автошоу, нашлось место и для машин, которые мы рано или поздно увидим на российских улицах.

Ford Explorer

Один из немногих истинных "американцев", который все еще продается в России. Первый раз Ford обновил большой внедорожник в середине 2014 года, но отправляться на покой текущему поколению модели еще рано. Вместо этого компания предложила порцию косметических обновлений: фальшрадиаторная решетка, противотуманные фары и накладки на бамперы, а также новые патрубки выхлопной системы для самой мощной модификации.

© Ford
Автомобиль Ford Explorer

Визуальных изменений больше нет, зато есть новая точка доступа Wi-Fi с поддержкой до десятка девайсов, доступом в Интернет по протоколу 4G и функцией FordPass, позволяющей дистанционно отпирать и закрывать двери, запускать двигатель и следить за машиной из любой точки мира. Модернизированы системы активной безопасности, но моторы и трансмиссии остались нетронутыми. Новинку придется подождать. В Северной Америке машина поступит в продажу не раньше осени 2017 года, а в Россию прибудет и того позже.

Lexus LS F Sport

Флагманский седан Lexus новейшего поколения был впервые представлен в январе 2017 года в Детройте, в марте на Женевском автосалоне публике показали его гибридную версию LS 500H, а в Нью-Йорке состоится премьера третьей модификации — F Sport. Никаких технических отличий от обычных LS у новинки не будет, F Sport — это прежде всего внешность и внутреннее убранство, заточенное на придание машине спортивного духа.

Дизайнеры корпели перед компьютером пять месяцев, чтобы придать поверхности новой фальшрадиаторной решетки желаемую текстуру и форму.

До России пока не добралась ни одна из ипостасей Lexus LS, но когда продажи модели все-таки начнутся, в списке комплектаций обязательно должна появиться и самая дорогая LS F Sport.

© Lexus
Lexus LS 500 F Sport

Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ и GLC 63 4MATIC+ Coupe

Очередные заряженные кроссоверы от тюнинг-подразделения Mercedes-AMG можно назвать предсказуемыми. Их появление было давно ожидаемо, турбированный двигатель V8 объемом 4,0 литра и его 476 л.с. и 510 л.с. (для версий GLC 63 S и GLC 63 S Coupe) знаком по суперкару AMG GT, а внешность и салон сделаны в строгом соответствии с линейкой AMG. Единственная интрига, которая сохранялась до сих пор, — это динамика (и расход топлива, если этот параметр хоть кого-то волнует в контексте данных моделей).

© Mercedes-Benz
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ и GLC 63 4MATIC+ Coupe

Раскрываем одну из "тайн": с 0 до 100 км/ч оба кроссовера ускоряются за 4,0 секунды, а в случае с более мощным агрегатом для 63 S — за 3,8 секунды. Российские клиенты смогут приобрести обе модели в начале осени, ближе к тому времени объявят и цены.

Subaru Outback

Обновленный универсал можно принять за хороший пример заботы о клиентах, а можно упрекнуть за излишнюю экономию при создании первой версии модели несколько лет назад. Почему, к примеру, нельзя было сразу сделать циферблат часов в салоне большего размера? В новом Subaru Outback узнать время теперь гораздо проще, заодно автомобиль стал тише, комфортнее и безопаснее.

Интерьерщики Subaru раскошелились на более качественные материалы в салоне, а электронщики — на встроенный медиацентр с расширенным функционалом.

Систему кондиционирования заставили работать лучше, салон у обновленного Outback охлаждается гораздо быстрее. В угоду комфорту японцы внесли еще одну незаметную, но важную поправку: после выключения двигателя салон автомобиля на какое-то время остается подключенным к электросети, что позволяет закрыть окна или отодвинуть кресла при помощи электроприводов.

© Subaru
Subaru Outback

Jaguar F-Type

Купе и родстер F-Type для масштабных перемен еще не готовы, но для нового мотора вполне созрели. Причем британцы решили не создавать очередную сверхскоростную версию Jaguar, как раз наоборот: в спорткар имплантировали компактный двухлитровый турбированный алюминиевый двигатель, который стал самым слабым за всю недолгую историю этой модели.

Автомобиль Alfa Romeo Giulia на автосалоне в Детройте
© AFP 2017/ Jim Watson
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Отдача мотора исчисляется тремя сотнями лошадиных сил, чего хватает для набора первой сотни за 5,5 секунды. Ранее стартовым предложением для F-Type была 340-сильная версия с мотором 3.0 V6, которая по динамике выигрывает у нового Jaguar всего 0,2 секунды, но при этом двухлитровая модель оказалась гораздо легче (читай — лучше управляется), экономичнее и совершенно точно будет дешевле. Осталось только дождаться ее в России.

Infiniti QX80 Monograph

Этот большой внедорожник — пока еще прототип, на котором японцы оттачивают дизайн будущего внедорожника QX80. И название соответствующее — "Монография". Когда появится серийная модель, пока не известно, но точно ясно одно: Infiniti придется сильно попотеть, чтобы составить конкуренцию Range Rover и большой немецкой премиальной тройке — Audi, BMW, Mercedes-Benz, сопоставимые модели которых продаются гораздо лучше.

© Infiniti
Концепт-кар Infiniti QX80 Monograph

Пока же присматриваемся к концепту QX80 Monograph и размышляем, что из него получится в 2018 году, когда большой японский внедорожник попадет на конвейер.

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