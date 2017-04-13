Американский пирог. Какие премьеры автошоу в Нью-Йорке доберутся до России

НЬЮ-ЙОРК, 13 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Илон Маск и его электромобили, минивэны для перевозки собак, концепт-кары, умеющие ездить самостоятельно и поражающие своим дизайном, — все это популярно лишь в обзорах американских СМИ и на их же интернет-форумах. Реальность жизни в США такова, что вот уже многие годы подряд самым продаваемым автомобилем там остается огромный пикап Ford F Series. Поэтому и премьеры автосалона в Нью-Йорке, третьего по счету после Детройта и Чикаго и, пожалуй, первого по значимости в США, в основном предназначены для американского рынка.

Среди новинок либо огромные внедорожники вроде Lincoln Navigator и спецверсий пикапа Ram 1500, либо сверхмощные суперкары Dodge Challenger SRT Demon (850 л.с. под капотом) и Corvette Carbon 65 Edition (до 650 л.с.), либо вообще смесь обоих жанров в лице Jeep Grand Cherokee Trackhawk Hellcat, который разгоняется с места до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,5 секунды. Однако на стендах конференц-центра имени Джейкоба Джевитса на Манхэттене, в стенах которого проходит автошоу, нашлось место и для машин, которые мы рано или поздно увидим на российских улицах.

Ford Explorer

Один из немногих истинных "американцев", который все еще продается в России. Первый раз Ford обновил большой внедорожник в середине 2014 года, но отправляться на покой текущему поколению модели еще рано. Вместо этого компания предложила порцию косметических обновлений: фальшрадиаторная решетка, противотуманные фары и накладки на бамперы, а также новые патрубки выхлопной системы для самой мощной модификации.

© Ford Автомобиль Ford Explorer

Визуальных изменений больше нет, зато есть новая точка доступа Wi-Fi с поддержкой до десятка девайсов, доступом в Интернет по протоколу 4G и функцией FordPass, позволяющей дистанционно отпирать и закрывать двери, запускать двигатель и следить за машиной из любой точки мира. Модернизированы системы активной безопасности, но моторы и трансмиссии остались нетронутыми. Новинку придется подождать. В Северной Америке машина поступит в продажу не раньше осени 2017 года, а в Россию прибудет и того позже.

Lexus LS F Sport

Флагманский седан Lexus новейшего поколения был впервые представлен в январе 2017 года в Детройте, в марте на Женевском автосалоне публике показали его гибридную версию LS 500H, а в Нью-Йорке состоится премьера третьей модификации — F Sport. Никаких технических отличий от обычных LS у новинки не будет, F Sport — это прежде всего внешность и внутреннее убранство, заточенное на придание машине спортивного духа.

Дизайнеры корпели перед компьютером пять месяцев, чтобы придать поверхности новой фальшрадиаторной решетки желаемую текстуру и форму.

До России пока не добралась ни одна из ипостасей Lexus LS, но когда продажи модели все-таки начнутся, в списке комплектаций обязательно должна появиться и самая дорогая LS F Sport.

© Lexus Lexus LS 500 F Sport

Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ и GLC 63 4MATIC+ Coupe

Очередные заряженные кроссоверы от тюнинг-подразделения Mercedes-AMG можно назвать предсказуемыми. Их появление было давно ожидаемо, турбированный двигатель V8 объемом 4,0 литра и его 476 л.с. и 510 л.с. (для версий GLC 63 S и GLC 63 S Coupe) знаком по суперкару AMG GT, а внешность и салон сделаны в строгом соответствии с линейкой AMG. Единственная интрига, которая сохранялась до сих пор, — это динамика (и расход топлива, если этот параметр хоть кого-то волнует в контексте данных моделей).

© Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ и GLC 63 4MATIC+ Coupe

Раскрываем одну из "тайн": с 0 до 100 км/ч оба кроссовера ускоряются за 4,0 секунды, а в случае с более мощным агрегатом для 63 S — за 3,8 секунды. Российские клиенты смогут приобрести обе модели в начале осени, ближе к тому времени объявят и цены.

Subaru Outback

Обновленный универсал можно принять за хороший пример заботы о клиентах, а можно упрекнуть за излишнюю экономию при создании первой версии модели несколько лет назад. Почему, к примеру, нельзя было сразу сделать циферблат часов в салоне большего размера? В новом Subaru Outback узнать время теперь гораздо проще, заодно автомобиль стал тише, комфортнее и безопаснее.

Интерьерщики Subaru раскошелились на более качественные материалы в салоне, а электронщики — на встроенный медиацентр с расширенным функционалом.

Систему кондиционирования заставили работать лучше, салон у обновленного Outback охлаждается гораздо быстрее. В угоду комфорту японцы внесли еще одну незаметную, но важную поправку: после выключения двигателя салон автомобиля на какое-то время остается подключенным к электросети, что позволяет закрыть окна или отодвинуть кресла при помощи электроприводов.

© Subaru Subaru Outback

Jaguar F-Type

Купе и родстер F-Type для масштабных перемен еще не готовы, но для нового мотора вполне созрели. Причем британцы решили не создавать очередную сверхскоростную версию Jaguar, как раз наоборот: в спорткар имплантировали компактный двухлитровый турбированный алюминиевый двигатель, который стал самым слабым за всю недолгую историю этой модели.

Отдача мотора исчисляется тремя сотнями лошадиных сил, чего хватает для набора первой сотни за 5,5 секунды. Ранее стартовым предложением для F-Type была 340-сильная версия с мотором 3.0 V6, которая по динамике выигрывает у нового Jaguar всего 0,2 секунды, но при этом двухлитровая модель оказалась гораздо легче (читай — лучше управляется), экономичнее и совершенно точно будет дешевле. Осталось только дождаться ее в России.

Infiniti QX80 Monograph

Этот большой внедорожник — пока еще прототип, на котором японцы оттачивают дизайн будущего внедорожника QX80. И название соответствующее — "Монография". Когда появится серийная модель, пока не известно, но точно ясно одно: Infiniti придется сильно попотеть, чтобы составить конкуренцию Range Rover и большой немецкой премиальной тройке — Audi, BMW, Mercedes-Benz, сопоставимые модели которых продаются гораздо лучше.

© Infiniti Концепт-кар Infiniti QX80 Monograph

Пока же присматриваемся к концепту QX80 Monograph и размышляем, что из него получится в 2018 году, когда большой японский внедорожник попадет на конвейер.