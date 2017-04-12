Совфед одобрил закон о дифференциации наказаний за сговор на рынке

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости/Прайм. Совет федерации одобрил законопроект, который предусматривает дифференциацию наказаний за антиконкурентные соглашения и согласованные действия, в частности штраф за картель в размере 3-15% выручки, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

Подробности



"Совет федерации единогласно … (одобрил – ред.) законопроект, который предусматривает дифференциацию наказаний за антиконкурентные соглашения и согласованные действия, исходя из степени их общественной опасности. Статья 14.32 … КоАП предусматривает административную ответственность за заключение антиконкурентного соглашения, которое привело к ограничению конкуренции, к незаконным согласованным действиям или к координации экономической деятельности", — отмечается в сообщении.

Ранее регулятор разработал законопроект, в котором предусмотрено, что по мере снижения общественной опасности таких соглашений, пропорционально будет снижаться штраф. Так, для соглашений в виде картеля предлагается установить наибольший размер административной ответственности: для должностных лиц предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет, для юрлиц — штраф от 3 до 15% размера выручки от реализации товара на рынке, но не менее 100 тысяч рублей.

Для "вертикальных" соглашений снижен размер административной ответственности. Для таких соглашений установлена ответственность должностных лиц в виде штрафа от 15 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификации на срок до 1 года. Юрлицам придется за "вертикальные" соглашения уплатить от 1% до 5% размера выручки от реализации товара или суммы расходов на приобретение товара, но не менее 100 тысяч рублей.

Для лиц, выручка которых на рынке, где совершено административное правонарушение, превышает 75% совокупной выручки правонарушителя, или если реализация товаров осуществляется по регулируемым ценам, предусмотрен штраф в размере от 0,2% до 2% выручки от реализации товара, но не менее 50 тысяч рублей.

В отношении такого правонарушения, как координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, установлена административную ответственность в виде штрафа: для граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – такие же штрафы или дисквалификация на срок до трех лет, для юрлиц – от одного миллиона до пяти миллионов рублей.

В отношении согласованных действий установлена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц — штраф в размере от 1% до 3% размера выручки правонарушителя от реализации товара либо суммы расходов на приобретение товара, но не менее 50 тысяч рублей. Для лиц, выручка которых на рынке, где совершено административное правонарушение, превышает 75% совокупной выручки правонарушителя, — штраф в размере от 0,1% до 1% выручки правонарушителя от реализации товара либо суммы расходов на приобретение товара, но не менее 50 тысяч рублей.

"Хочу обратить внимание, что борьба с картелями продолжает оставаться приоритетным направлением деятельности антимонопольной службы. Такие антиконкурентные соглашения приводят к искусственному росту цен, отсутствию новых и более качественных товаров. Уверен, что принятие закона будет способствовать противодействию картелям", — приводятся в сообщении слова замруководителя ФАС Сергея Пузыревского.