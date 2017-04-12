"КРОССавец": назван лучший автомобиль в мире

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля — РИА Новости, Сергей Белоусов. Многие владельцы Jaguar F-Pace даже не подозревали, что приобрели лучший автомобиль в мире. Как стало известно РИА Новости, именно его жюри ежегодной международной премии "Всемирный автомобиль года" (World Car Awards) объявило победителем. Результаты конкурса были объявлены в среду перед открытием автосалона в Нью-Йорке.

Дважды триумфатор

За 13 лет проведения конкурса F-Pace стал вторым по дороговизне автомобилем, взявшим "золото". Дороже его можно считать только представительский седан Lexus LS 460, который победил в 2007 году.

За первое место вместе с Jaguar F-Pace боролись Audi Q5 и Volkswagen Tiguan.

Все автомобили, вошедшие в финал, относятся к классу городских кроссоверов, который в настоящее время считается одним из самых популярных в мире. Модели Q5 и Tiguan и вовсе принадлежат одному концерну — немецкому Volkswagen AG, и там, скорее всего, результатами конкурса расстроены вдвойне.

Дайте два

У премии "Всемирный автомобиль года" есть еще пять узкоспециализированных категорий. В одной из них — "Лучший дизайн" — Jaguar F-Pace также оказался в списке финалистов вместе с Toyota C-HR и кабриолетом Mercedes-Benz S-Class и… снова выиграл. Впору поговаривать о некоторых закономерностях: на премии 2016 года лучшим автомобилем в мире был признан родстер Mazda MX-5, который также оказался первым в категории "Лучший дизайн". История повторилась с удивительной точностью.

За звание "Самый роскошный автомобиль 2017 года" боролись модели BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class и Volvo S90/V90 (модели S90 и V90 внесены вместе, так как их названия подразумевают разные типы кузова — седан и универсал соответственно). Победителем был назван Mercedes-Benz E-Class, за который было отдано наибольшее количество баллов.

Спорткаром года признан, а точнее, признаны родстер и купе Porsche 718 Boxster и 718 Cayman. В прошлом году победителем становилось купе Audi R8, а в нынешнем его открытая версия Audi R8 Spyder дошла только до финала. Третьим финалистом (или вторым проигравшим) этого года оказался суперкар McLaren 570S.

Нашествие гибридов

Среди самых экологичных машин признание заслужил подзаряжаемый гибрид Toyota Prius Prime, сумевший обойти двух электрических соперников: Chevrolet Bolt и Tesla Model X. Для "Тойоты" это уже вторая победа подряд в данной категории, в 2016-м отличился водородомобиль Mirai.

В 2017 году впервые была введена новая категория премии — "Лучший городской автомобиль". Из трех номинантов — BMW i3 (94 Ah), Citroen C3 и Suzuki Ignis — победа досталась немецкому хэтчбеку, который может быть как полностью электрическим, так и гибридным, если покупатель закажет его с опцией "Двигатель внутреннего сгорания".

Кто и как выбирает

Премия "Всемирный автомобиль года" проводится ежегодно с 2005 года, с 2006-го финалистов объявляют на автосалоне в Нью-Йорке. В состав жюри в этом году вошли 75 автомобильных журналистов из 23 стран. Россию представляли четыре человека: Дмитрий Баринов, Владимир Соловьев, Виталий Тищенко и Иван Владимиров.

Жюри выбирает победителя по семи критериям: комфорт пассажиров, производительность, ценность, безопасность, экологичность, важность для рынка и эмоциональная притягательность.

Максимальный балл в каждой категории — 10. Автомобили, которые могут принять участие в борьбе за звание лучшего в мире, должны продаваться по меньшей мере в пяти странах и как минимум на двух континентах. Больше всего титулов (четыре) у Volkswagen (Golf, 2013; up!, 2012; Polo, 2010; Golf, 2009), по два у Audi и Mazda, по одному у Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz и Toyota.

Список победителей премии "Всемирный автомобиль года"

Есть ли у вас гараж? Да, ставлю машину там

Нет, оставляю авто на платной парковке

Храню автомобиль на подземной стоянке

Ставлю во дворе

Гараж есть, но машины нет

Нет ни авто, ни гаража Результаты Есть ли у вас гараж? 23.2% Да, ставлю машину там

5% Нет, оставляю авто на платной парковке

2.6% Храню автомобиль на подземной стоянке

38.4% Ставлю во дворе

4.9% Гараж есть, но машины нет

25.9% Нет ни авто, ни гаража Все опросы Голосовать

2017 — Jaguar F-Pace2016 — Mazda MX-52015 — Mercedes-Benz C-Class2014 — Audi A32013 — Volkswagen Golf2012 — Volkswagen up!2011 — Nissan Leaf2010 — VW Polo2009 — VW Golf VI2008 — Mazda22007 — Lexus LS 4602006 — BMW 3 Series2005 — Audi A6