Под Воронежем создадут селекционный центр по производству сахарной свеклы

ВОРОНЕЖ, 12 апр — РИА Новости. Селекционно-генетический центр по производству сахарной свеклы, первые гибриды которого предполагается получить к 2020 году, будет создан в Воронежской области, сообщило в среду правительство региона.

Планы по созданию в Рамонском районе селекционно-генетического центра по производству сахарной свеклы обсудили 12 апреля в Воронеже губернатор области Алексей Гордеев с президентом ООО "Группа Компания "Русагро" Вадимом Мошковичем.

"Предполагается, что центр будет включать в себя тепличный комплекс, хранилище для семенного материала с автоматизированным регулируемым температурно-влажностным режимом, корнехранилище, изоляторное поле. Здесь планируется выпустить не менее восьми высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции", — говорится в сообщении.

По информации правительства области, первые гибриды должны быть получены уже к 2020 году.

"Центр позволит создать систему первичного семеноводства, способную удовлетворить потребности отечественного рынка семян сахарной свеклы до 40% с успешным замещением ими импортных аналогов", — сообщают областные власти.

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