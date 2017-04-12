Нацбанк Украины: Гуцериев намерен купить 77,5% "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Национальный банк Украины получил документы от Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке украинской "дочки" Сбербанка и в ближайшее время ждет поступление таких же документов от Norvik Banka, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Национальный банк Украины в понедельник получил от инвестора пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк". Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и РФ — Саид Михайлович Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций ОАО "Сбербанк", — говорится в ответе пресс-службы украинского регулятора на запрос РИА Новости.

При этом в пресс-службе сообщили, что в ближайшее время также ожидается предоставление пакета документов от еще одного инвестора — АО "Норвик Банка", который намерен приобрести 22,5% акций ОАО "Сбербанк" (Украина).