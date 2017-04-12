Нефть дорожает на прогнозе по мировому спросу и данных по добыче ОПЕК

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в среду на данных по добыче ОПЕК в марте и прогнозе по спросу на "черное золото" в 2017 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.02 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,43% — до 56,47 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,36% — до 53,59 доллара за баррель.

Согласно апрельскому докладу ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году составит 96,32 миллиона баррелей в день. Эта оценка на 0,01 миллиона баррелей в сутки выше мартовского прогноза организации. Прогноз по росту спроса на нефть в 2017 году также улучшен — приблизительно на 10 тысяч баррелей в день, до 1,27 миллиона баррелей в сутки. Спрос на нефть ОПЕК в 2017 году, как прогнозирует картель, вырастет по сравнению с 2016 годом приблизительно на 0,6 миллиона баррелей в сутки — до 32,2 миллиона баррелей в день.

ОПЕК также сообщила, что в марте сократила добычу нефти на 152,7 тысячи баррелей в день по сравнению с февралем — до 31,928 миллиона баррелей. Организация отметила, что входящие в нее страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венского соглашения, перевыполнили их примерно на 3%.

Наибольшее снижение добычи зафиксировано в Ливии — на 60,8 тысячи баррелей, до 622 тысячи баррелей в сутки, в ОАЭ — на 32,7 тысячи баррелей, до 2,895 миллиона баррелей в сутки, в Нигерии — на 29,8 тысячи баррелей, до — 1,545 миллиона баррелей в день.

Участники торгов также ожидают еженедельные данные Минэнерго США по коммерческим запасам нефти (исключая стратегический резерв) в стране за минувшую неделю, которые будут обнародованы позднее в среду. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, показатель увеличился на 0,087 миллиона баррелей, или на 0,01%, до 535,587 миллиона баррелей.