В России начали дешеветь печенье, карамель и шоколадные конфеты

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Розничные цены на печенье, карамель и шоколадные конфеты в России в марте снизились по сравнению с февралем, однако шоколад, зефир, пастила и торты с пирожными продолжили дорожать, следует из исследования Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКРа).

"Печенье подешевело на 0,1% — до 147,64 рубля за один килограмм, цены на шоколадные конфеты снизились на 0,1% — до 303,63 рубля за килограмм, карамель подешевела на 0,03% — до 216,52 рубля за килограмм", — говорится в сообщении.

В среднем кондитерские изделия в марте в России стали дороже, чем в феврале, на 0,16% и на 0,25% по сравнению с январем 2017 года. За год все виды кондитерских изделий подорожали на 5,3%. Наиболее высокая годовая динамика цен отмечалась в категориях шоколада (вырос на 7,5% по сравнению с прошлым годом), карамели (рост цен на 6,9%) и пастилы с зефиром (увеличение на 6,1%).

Таким образом, в марте снизились не только цены на некоторые виды сладостей, но и общая динамика роста цен замедлилась. Текущая динамика цен самая низкая за последние два года — основной рост отмечался в 2015 году, тогда в среднем по стране кондитерские изделия подорожали на 25%.

Замедлению роста цен на кондитерские изделия способствуют как укрепление курса рубля, так и коррекция цен на основные виды кондитерского сырья: сахар, какао-бобы и какао-продукты, жиры, муку — относительно прошлогоднего периода. К примеру, на Лондонской бирже стоимость тонны какао-бобов по сравнению с октябрем прошлого года упала на 30,8%, до 1590 фунтов стерлингов.

"Пока спрос на сладости в России остается еще на более низких, чем до кризиса, уровнях и сосредоточен в основном на их более дешевых видах, но подобная динамика цен будет способствовать восстановлению потребления кондитерских изделий", — уверена исполнительный директор ЦИКРа Елизавета Никитина.