Российские нефтяные компании проведут "встречу без галстуков" для молодежи

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Нефтяные компании "Газпром", "Новатэк", "Лукойл", Shell, а также нефтесервисные Shlumberger и Halliburton обсудят развитие науки в области нефти и газа в молодежной среде в рамках конференции "Нефть и газ — 2017", говорится в сообщении организаторов конференции.

"В рамках конференции состоится "встреча без галстуков" между руководителями нефтегазовых компаний и участниками конференций, II Всероссийский конкурс на лучшее студенческое научное объединение нефтегазовой отрасли, на котором студенческие команды 10 вузов России представят свои проекты по развитию энергетики и экологии Арктической зоны Российской Федерации, а также I Всероссийская интеллектуальная игра среди молодежи нефтегазовой отрасли", — говорится в сообщении.

В конференции, которая пройдет 18-20 апреля, примут участие первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов, а также представители Shell, Shlumberger, Halliburton, "Газпрома", "Газпром нефти", "Лукойла" и "Новатэка".

Основные заседания конференции пройдут по темам геологии, поиску и разведки месторождений нефти и газа, бурению скважин, проектированию и строительству трубопроводов, инженерной и прикладной механике в нефтегазовой отрасли, а также по энергетике и энергосбережению, экономике и управлению в нефтяной и газовой промышленности, школьному научному сообществу.

Генеральным информационным партнером Международной молодежной научной конференции "Нефть и газ — 2017" выступит агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня".