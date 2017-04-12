Россия будет добывать 549 млн тонн нефти в 2017 году, заявил Новак

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. РФ достигнет добычи нефти в 549 миллионов тонн в 2017 году даже с учетом ее сокращения, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Даже с учетом сокращения добычи эти прогнозные цифры (549 миллионов тонн — ред.) — точные", — ответил Новак на вопрос о прогнозе Минэкономразвития по добыче нефти в РФ в 2017 году.

Минэкономразвития РФ в уточненном базовом макроэкономическом прогнозе на текущий год и период 2018-2020 годов повысило прогноз по добыче нефти в РФ на 2017 год до 549 миллионов тонн с 548 миллионов тонн ранее, прогноз по экспорту нефти при этом снижен до 257,7 миллиона тонн с 268,4 миллиона тонн.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.