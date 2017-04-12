Бюджет Смоленщины получит около 5 млрд руб от деятельности компании ЭГГЕР

СМОЛЕНСК, 12 апр — РИА Новости. Консолидированный бюджет Смоленской области в течение ближайших десяти лет получит около пяти миллиардов рублей от деятельности фунционирующей в регионе деревообрабатывающей компании ЭГГЕР, в том числе два миллиарда рублей налоговых платежей от реализации инвестиционного проекта компании — "София", предусматривающего строительство крупнейшего в Европе завода по производству древесно-стружечных плит и напольных покрытий, сообщает пресс-служба администрации области.

Как отметил представитель пресс-службы, проект "София" на заседании комиссии по инвестполитике включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Смоленской области. При этом он напомнил, что два года назад в областном законодательстве появилась новая категория — приоритетные инвестиционные проекты — статус, который присваивается крупным проектам по созданию новых производственных мощностей, предусматривающим капитальные вложения на сумму не менее трехсот миллионов рублей.

Реализовавшие такие проекты инвесторы пользуются преференциями в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций и снижения ставки налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет, до 13,5%. Такие налоговые льготы предоставляются на срок до десяти лет включительно без конкурсной основы.

"Такого рода поддержка крайне важна в условиях, когда инвестор только завершил инвестиционную фазу и еще не получает достаточного дохода от новой деятельности — она позволяет существенно снизить налоговую нагрузку", — пояснил собеседник агентства.

Представитель пресс-службы отметил, что проект "София" стал первым проектом в регионе, претендовавшим на получение статуса приоритетного.

На сегодняшний день ЭГГЕР насчитывает 17 дочерних филиалов, крупнейший из которых находится в Гагаринском районе. Начиная с 2011 года, в производство на Смоленщине инвестированы 500 миллионов евро. Сегодня на заводе работают более семисот человек, годовой товарооборот превышает 8 миллиардов рублей.

По словам губернатора Смоленской области Алексея Островского, проект "София", являясь крупным и экономически эффективным, имеет важное значение для социально-экономического развития региона. Глава региона выразил надежду, что предоставление государственной поддержки в форме налоговых льгот послужит дополнительным стимулом для дальнейшего развития компании ЭГГЕР на Смоленщине и успешной реализации новых инвестиционных проектов.

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