МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Газпром" обсудил с китайской стороной проекты поставок газа из РФ в Китай, сообщается в пресс-релизе "Газпрома" по итогам рабочих встреч председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера с первым заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гаоли и вице-президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ваном Дунцзинем.

"Стороны рассмотрели основные направления российско-китайского сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о проектах поставок газа из России в Китай, в том числе по "восточному" маршруту — газопроводу "Сила Сибири", и поставках с Дальнего Востока России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент построено более 650 километров магистрального газопровода "Сила Сибири", сварено в нитку 927 километров трубы.

Также завершено строительство временного двустороннего пункта пропуска через государственную границу в рамках создания подводного перехода трансграничного участка "Силы Сибири" через реку Амур. Поясняется, что он позволит обеспечить беспрепятственный доступ в закрытую зону для рабочего персонала и строительной техники. Ввод пункта пропуска в эксплуатацию планируется в мае.

Кроме того, участники встреч обсудили вопросы взаимодействия в хранении газа, газомоторном топливе, электрогенерации, а также проведения ралли "Шелковый путь-2017" "Россия — Казахстан — Китай".

В конце мая 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставки в объеме 38 миллиардов кубометров в год по "Силе Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать 8 компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт. В начале марта "Газпром" сообщил, что сохраняет планы ввода газопровода в эксплуатацию с мая 2019 года по май 2021 года.