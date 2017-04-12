Nord Stream 2 не видит причин для невыдачи разрешений на "Северный поток-2"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Nord Stream 2 AG не видит ситуаций, при которых какая-либо из стран может не выдать разрешение на строительство "Северного потока-2", сообщил в интервью РИА Новости глава направления разрешительной документации Nord Stream 2 Саймон Боннел.

"В соответствии с конвенцией ООН по морскому праву в исключительной экономической зоне государство не может не выдать разрешение на строительство трубопровода, если оно не оказывает существенного воздействия на окружающую среду. Это аналогично судоходству. Главное — соблюдать экологические требования", — сказал Боннел.

"Мы уверены в минимальном экологическом воздействии газопровода на окружающую среду. Это доказывают шесть лет экологического мониторинга строительства и эксплуатации "Северного потока". Поэтому мы не видим ситуаций, в которых какая-либо страна может не выдать соответствующие разрешения", — отметил он, добавив, что на рабочем уровне налажен хороший контакт представителей Nord Stream 2 с координирующими органами власти в странах, которые должны выдать разрешения на строительство газопровода.

"Мы опираемся на сложившееся доверие между представителями Nord Stream 2 и координирующими госорганами. Кроме того, мы опираемся на позитивные результаты экологического и социального мониторинга строительства и эксплуатации "Северного потока". Плюс мы всегда открыты и транспарентны и делимся всей информацией с обществом и властями. Такой подход дает нам уверенность в конструктивном взаимодействии и хороших отношениях с властями на рабочем уровне", — сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" создана компания Nord Stream 2 AG.

Всего для реализации проекта "Северный поток-2" необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Процесс получения разрешения в Швеции начался в сентябре 2016 года. Ранее Датское энергетическое агентство (Danish Energy Agency, DEA) сообщило, что получило заявку на строительство газопровода "Северный поток-2" и начнет ее рассмотрение. В четверг представитель пресс-службы Nord Stream 2 AG сообщил РИА Новости, что Nord Stream 2 AG подал заявку в Германию на получение разрешения на реализацию строительства проекта.

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