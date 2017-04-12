Nord Stream 2 намерен начать строительство "Северного потока-2" в 2018 году

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Nord Stream 2 AG планирует начать строительство "Северного потока-2" во II квартале 2018 года, сообщил в интервью РИА Новости глава направления разрешительной документации Nord Stream 2 Саймон Боннел.

"Мы рассчитываем получить все разрешения (от стран — ред.) в первом квартале 2018 года, чтобы начать строительство во втором квартале 2018 года", — сказал Боннел. При этом консультации со странами по конвенции Эспо (Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей) должны закончиться к 30 июня, отметил он.

"Процесс международных консультаций о потенциальном трансграничном воздействии в соответствии с так называемой конвенций Эспо синхронизирован во всех странах региона Балтики. В этом процессе участвуют "сторона происхождения", т.е. страны, через чьи воды проходит маршрут — Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия, а также "затрагиваемые стороны" — все другие страны Балтийского моря — Латвия, Литва, Польша, Эстония, — которые могут быть потенциально затронуты трансграничным воздействием, а значит имеют право участвовать в международных консультациях", — добавил он.

"По графику комментарии о проекте должны поступить до 30 июня", — отметил представитель Nord Stream 2 AG. "После этого пять стран, через воды которых проходит маршрут газопровода, будут самостоятельно выдавать свои заключения и принимать решения в соответствии с особенностями своего национального законодательства и процедур", — сказал Боннел.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" создана компания Nord Stream 2 AG.

Всего для реализации проекта "Северный поток-2" необходимо получить разрешения от РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии — в марте этого года, в Дании — в апреле. В начале апреля Минприроды РФ представило Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии документацию по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по строительству газопровода "Северный поток-2".

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