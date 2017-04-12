Россельхознадзор запретил поставки продукции польского предприятия

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россельхознадзор с 11 апреля 2017 года ввел временные ограничения на ввоз продукции польского предприятия Zaklady Tluszczowe w Bodaczowie Sp.о.о в связи с выявлением генно-модифицированных компонентов, сообщается в материалах ведомства.

Так, после проведения лабораторных исследований было выявлено наличие генно-модифицированных компонентов в отобранных пробах соевого шпрота, произведенного польским предприятием, который поставлялся в РФ.

"В случае поступления в Российскую Федерацию продукции указанного предприятия, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим обязательным проведением лабораторного контроля на наличие незаявленных ГМ-компонентов", — также говорится в сообщении.