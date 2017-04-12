С государством можно сотрудничать, но нельзя ничего брать, заявил Усманов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости/Прайм. С государством можно сотрудничать, но "брать" ничего нельзя, объяснил основатель USM Holdings Алишер Усманов свою позицию не покупать активы у государства.
При этом Усманов отметил, что принципиально не покупал активы у государства.
"Единственный актив, приобретенный нами у государства, — это лицензия на разработку месторождения Удокан, за которую мы заплатили 500 миллионов долларов. Это стало одной из самых крупных, если не самой крупной, сделок по приобретению права пользования ненефтегазовыми недрами в нашей стране", — добавил он.