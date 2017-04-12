США поддерживают проект "Южного газового коридора", заявил посол в Баку

БАКУ, 12 апр – РИА Новости, Вугар Гасанов. США продолжают решительно поддерживать проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) и взаимодействуют с Баку в вопросах получения финансирования, заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Проект ЮГК предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.

"США продолжают решительно поддерживать "Южный газовый коридор" в связи с его значением для улучшения европейской энергетической безопасности", — приводит слова Секуты агентство Trend.

В то же время, отвечая на вопрос о возможности финансирования проекта какими-либо американскими финансовыми институтами, дипломат отметил, что такие решения являются коммерческими и принимаются самими банками. Однако, по его словам, США работают над этим вопросом в рамках взаимодействия с Азербайджаном.

"То, что могут сделать в данном случае США — это просто помочь Азербайджану стать более конкурентоспособным. В мире существует большая конкуренция за внимание международных финансовых институтов, возможность получения финансирования. И поэтому мы работаем с Азербайджаном, чтобы создать условия, которые сделают его более привлекательным деловым партнером", — сказал дипломат.

По его словам, эти условия предполагают борьбу с коррупцией, повышение прозрачности, верховенство закона.

"На эти сферы банки обращают внимание. И мы хотим работать с Азербайджаном по этим направлениям. Мы работаем с Азербайджаном, чтобы сделать его более привлекательным для международных финансовых институтов", — сказал Секута.

По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки месторождения "Шах Дениз" и расширение Южнокавказского газопровода.