Глава ФТС подчеркнул важность диалога таможни с японским бизнесом

ТОКИО, 12 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Развитие диалога с японским бизнесом, получение по обратной связи мнения бизнеса о проводимых в России таможенных процедурах должно способствовать улучшению инвестиционного климата в России, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин.

"Важным пунктом (подписанного в среду в Токио меморандума о взаимопонимании в области таможенного сотрудничества и содействия торговле между Россией и Японией) стало положение о развитии диалога с бизнесом. В посольстве Японии в России 23 марта была встреча руководителей ФТС с японским бизнесом. На ней присутствовали представители самых известных японских компаний, ведущих бизнес и в Москве, и в Российской Федерации", — сообщил Булавин перед журналистами по итогам встречи с генеральным директором Бюро таможни и тарифов министерства финансов Японии Микио Какидзавой.

Он отметил, что "основная цель – получение по обратной связи мнения бизнеса о проводимых в России таможенных процедурах". "Очень важно послушать бизнес, их мнения, их предложения о том, что, может быть, нам что-то нужно подправить, улучшить и способствовать как развитию делового климата, так и инвестиционной привлекательности Российской Федерации", — подчеркнул Булавин.

Меморандум уделяет большое внимание активизации обмена информацией между таможенными службами двух стран. В перспективе это может способствовать упрощению таможенного режима для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности.

Визит главы Федеральной таможенной службы Российской Федерации в Японию проходит с 11 по 13 апреля. В ходе поездки, помимо уже состоявшейся встречи с генеральным директором Бюро таможни и тарифов министерства финансов Японии Микио Какидзавой, запланированы также посещения токийской портовой таможенной службы с выходом в Токийский залив на патрульном катере и авиационной таможни в аэропорту Нарита, где будет продемонстрирована работа устройства экспресс-анализа и обнаружения следов взрывчатых веществ и наркотиков.