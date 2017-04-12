Медведев увеличил уставный капитал РЖД на 29,78 миллиарда рублей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы, согласно которым уставный капитал РЖД увеличен на 29,78 миллиарда рублей для реализации инвестиционных проектов, сообщается на сайте кабмина в среду.

"Уставный капитал ОАО "РЖД" увеличен на 29,78 миллиарда рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, в том числе на строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск, на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла", — говорится в документе.

Согласно документам, 8,83 миллиарда рублей будут направлены на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, свыше 9,9 миллиардов рублей – на строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск.

Почти 11 миллиардов рублей пойдут на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, 0,09 миллиарда рублей – на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань.

Уточняется, что направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.