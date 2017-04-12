Аэропорты на Сахалине и Курилах готовы к экстренному ремонту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апр – РИА Новости. В аэропортах "Южно-Сахалинск" на Сахалине и "Менделеево" на Кунашире есть запасы материалов, которые понадобятся в случае экстренного восстановления взлётно-посадочных полос, сообщил РИА Новости в среду представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

"Необходимый запас аэродромных плит и битумополимерного герметика — мастики для заливки швов есть в главном аэропорту Сахалина и на южных Курилах. Общего запаса на ремонт одной из взлётно-посадочных полос, либо на Сахалине, либо на Курилах хватит точно, а вот, если из строя выйдут сразу две полосы – будет сложнее", — сообщил собеседник агентства.

Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с министром транспорта РФ Максимом Соколовым поручил проверить наличие запаса материалов, необходимых для экстренного ремонта взлётно-посадочных полос в аэропортах Камчатки и Сахалина, которые могут быть повреждены в случае землетрясений.

Сколько конкретно таких материалов находится на хранении в аэропортах, собеседник агентства не сказал, уточнив, что эта информация предназначена только для служебного пользования. По его словам, пока никаких указаний на пополнение существующих запасов не поступало.

Дополнительные аэродромы на Сахалине есть ещё в Шахтёрске, Зональном (центр Сахалина), в Ногликах и Охе (север Сахалина). Последний, кстати, был повреждён 9-балльным землетрясением 1995 года в посёлке Нефтегорск, который располагался в 98 километрах к югу от Охи. На Курилах ещё две взлётно-посадочные полосы располагаются в аэропорту "Ясном" на Итурупе и на Шикотане.