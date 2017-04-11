МИД Греции подтвердил интерес к газопроводу из России

АФИНЫ, 11 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция сохраняет интерес к строительству газопровода для поставок природного газа из России через свою территорию в Европу, сообщил во вторник замглавы МИД Йоргос Катругалос.

"Наш интерес к строительству газового хаба неизменный. Пока у меня нет новостей из министерства энергетики (Греции) по этому вопросу. Однако следующее заседание национального совета по внешней политике, которое пройдет 10 мая, будет посвящено специально темам энергетической дипломатии", — сказал Катругалос.

"Эти вопросы будут в центре обсуждения 10 мая", — отметил он.

Во второй половине этого года Россия планирует приступить к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции.

Одна из веток газопровода мощностью более 15 миллиардов кубометров газа в год может пойти через Грецию в Европу, если Россия получит гарантии реализации проекта от Евросоюза.