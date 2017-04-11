СГК подала заявку на передачу теплового имущества Барнаула в концессию

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) подала заявку на конкурс по передаче в концессию теплового имущества Барнаула и Рубцовска, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Да, мы подали заявку", — сообщил представитель компании. В настоящее время "Барнаульская теплосетевая компания" (входит в СГК) эксплуатирует муниципальное имущество на правах аренды.
Комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула выставил на торги право на заключение концессионного соглашения в конце марта. В концессию передадут 860 километров квартальных теплосетей и тепловые пункты, принадлежащие муниципалитету.
Модернизация ЮТС предполагает увеличение ее тепловой мощности, а также установку турбины, которая будет обеспечивать станцию необходимой электроэнергией. Кроме того, будут проведены масштабные работы по перекладке городских теплосетей и строительству перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и ЮТС. Инвестиции компании в проект составят около 2 миллиардов рублей.