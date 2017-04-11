СГК подала заявку на передачу теплового имущества Барнаула в концессию

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) подала заявку на конкурс по передаче в концессию теплового имущества Барнаула и Рубцовска, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Да, мы подали заявку", — сообщил представитель компании. В настоящее время "Барнаульская теплосетевая компания" (входит в СГК) эксплуатирует муниципальное имущество на правах аренды.

Комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула выставил на торги право на заключение концессионного соглашения в конце марта. В концессию передадут 860 километров квартальных теплосетей и тепловые пункты, принадлежащие муниципалитету.

СГК также планирует заключить концессионное соглашение в Рубцовске. СГК официально начала осуществлять деятельность по теплоснабжению в Рубцовске на основании аренды части теплового комплекса в августе 2016 года. К следующему отопительному сезону компания планирует заместить Рубцовскую ТЭЦ полностью и все теплоснабжение города будет переключено на южную котельную- Южную тепловую станцию (ЮТС). При этом решение о закрытии Рубцовской ТЭЦ остается за собственником станции — "Инвестиционно-девелоперской компанией".

Модернизация ЮТС предполагает увеличение ее тепловой мощности, а также установку турбины, которая будет обеспечивать станцию необходимой электроэнергией. Кроме того, будут проведены масштабные работы по перекладке городских теплосетей и строительству перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и ЮТС. Инвестиции компании в проект составят около 2 миллиардов рублей.