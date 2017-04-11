Перед нижегородскими аграриями поставлена задача собрать 1,5 млн тонн зерна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр – РИА Новости. Перед нижегородскими аграриями поставлена задача в этом году собрать 1,5 миллиона тонн зерна, сообщил во вторник губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

"С учетом состояния озимых культур в этом году поставлена задача собрать 1,5 миллиона тонн зерна. Такого рубежа мы уже достигали в 2009 году, знаем, как это делается, поэтому сейчас все усилия будем направлять на то, чтобы вновь собрать 1,5 миллиона тонн зерновых", — цитирует пресс-служба Шанцева его слова на заседании областного правительства.

В 2016 году урожай зерна, по данным регионального минсельхоза, составил 1,2 миллиона тонн. По данным министерства, в Нижегородской области в конце 2016 года было посеяно 207,7 тысячи гектар озимых культур, состояние их, в основном, хорошее и удовлетворительное.

В ходе заседания глава региона поднял вопрос о работе сервисных центров по обслуживанию техники. "Мои контакты с сельхозпроизводителями показывают, что в прошлом году это была одна из самых главных проблем. В выходные никого не найдешь, и в будние дни очень долго приходилось ждать запчасти, а ведь каждый день на посевной и на уборочной год кормит. Крайне сложно, если техника будет вынужденно простаивать, пока везут запчасти. Зерно ждать не будет, оно осыпется", — заметил Шанцев и дал поручение министру сельского хозяйства "установить жесточайший контроль над работой сервисных центров".

Ожидается, что первые полевые работы в области начнутся после 23 апреля.

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