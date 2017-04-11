Перед нижегородскими аграриями поставлена задача собрать 1,5 млн тонн зерна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр – РИА Новости. Перед нижегородскими аграриями поставлена задача в этом году собрать 1,5 миллиона тонн зерна, сообщил во вторник губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
"С учетом состояния озимых культур в этом году поставлена задача собрать 1,5 миллиона тонн зерна. Такого рубежа мы уже достигали в 2009 году, знаем, как это делается, поэтому сейчас все усилия будем направлять на то, чтобы вновь собрать 1,5 миллиона тонн зерновых", — цитирует пресс-служба Шанцева его слова на заседании областного правительства.
В 2016 году урожай зерна, по данным регионального минсельхоза, составил 1,2 миллиона тонн. По данным министерства, в Нижегородской области в конце 2016 года было посеяно 207,7 тысячи гектар озимых культур, состояние их, в основном, хорошее и удовлетворительное.
Ожидается, что первые полевые работы в области начнутся после 23 апреля.