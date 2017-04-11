Кудрин считает преждевременными разговоры о новых санкциях против России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Об ужесточении существующих санкций в отношении РФ или введении новых на фоне последних внешнеполитических событий говорить пока рано, это "словесные интервенции", считает председатель совета ЦСР, экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин.

"О санкциях пока рано говорить. Пока это словесные интервенции", — сказал Кудрин журналистам.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано ранее во вторник подтвердил, что главы МИД стран G7 не пришли к согласию относительно введения санкций в отношении России из-за Сирии.

До этого глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что намерен на встрече потребовать ужесточения санкций в отношении России. Как пишет Sun, британский министр хочет, чтобы в связи с химатакой в Идлибе G7 опубликовала совместное заявление, согласно которому Россия будет должна прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны. Как отметила газета, при этом в случае отказа Москвы могли бы последовать новые санкции в дополнение к тем, что уже введены в связи с ситуацией вокруг Украины.

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